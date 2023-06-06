Сальдо: Каховское водохранилище из-за прорыва ГЭС потеряет весь запас воды для орошения

По словам врио губернатора Херсонской области, эта проблема будет решаться

НОВАЯ КАХОВКА, 6 июня. /ТАСС/. Каховское водохранилище из-за разрушений на ГЭС потеряет весь запас воды для орошения, но проблема будет решаться. Об этом во вторник во время посещения Новой Каховки сообщил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Как только вода упадет, а она упадет достаточно скоро, Каховское водохранилище потеряет тот запас воды, который предназначался для мелиорации всей этой засушливой и очень благодатной таврийской земли", - сказал Сальдо.

По его словам, на решение проблемы будут направлены необходимые усилия. "Уверен, все возможности Российской Федерации будут здесь задействованы, чтобы не дать людям остаться без работы и урожая", - подчеркнул врио губернатора.

На Каховской ГЭС во вторник произошло разрушение задвижек, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже превысил 10 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.