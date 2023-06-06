Некоторым жителям Новой Каховки понадобилась медицинская помощь после прорыва ГЭС

Данных о жертвах нет, сообщил мэр города Владимир Леонтьев

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 6 июня. /ТАСС/. Медицинская помощь понадобилась некоторым жителям Новой Каховки, эвакуированным из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Люди, которым требовалась помощь (давление, сердце), доставлены в больницу. Им оказана первая помощь", - сказал он.

Леонтьев уточнил, что все люди из подтопленных районов города эвакуированы, данных о жертвах нет. "У нас стоят готовые автобусы. Сейчас всех людей с подтопленных территорий вывели. К большому счастью, у нас есть большое количество пустующих домов в населенных пунктах. Очень добросердечные люди, которые тут же принимают тех, кто вынужден эвакуироваться, к себе домой. Всем необходимым они обеспечены, и возможность для эвакуации в пункты временного размещения есть", - отметил Леонтьев.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к ракетному удару по Каховской ГЭС. Он добавил, что диверсия была совершена по приказу киевских властей, которые и должны нести ответственность за случившееся.