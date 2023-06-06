Полицейские вывезли в безопасные места более 250 человек из Шебекино

Как сообщили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов обеспечивают общественный порядок и сохранность оставшегося без присмотра имущества

ТАСС, 6 июня. Сотрудники полиции помогают жителям Шебекина в Белгородской области эвакуироваться из обстреливаемого города, уже в безопасные места вывезены более 250 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

"Сотрудники органов внутренних дел помогают мирным жителям покинуть обстреливаемый город. Для эвакуации граждан, среди которых немало пожилых людей, используется специальный транспорт. Находясь под огнем противника, стражи правопорядка вывезли в безопасные места уже более 250 человек", - сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что с риском для жизни полицейские обеспечивают общественный порядок и сохранность оставшегося без присмотра имущества.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области почти 500 единиц различных боеприпасов.

