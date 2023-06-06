В Новой Каховке уровень воды из-за ЧС на ГЭС поднялся до 12 метров

По данным экстренных служб, в Днепрянах уровень воды поднялся до 11,2 метра, в Корсунке - до 7,3 метра

НОВАЯ КАХОВКА, 6 июня. /ТАСС/. Уровень воды из-за разрушений на Каховской ГЭС в Новой Каховке поднялся до 12 метров, в Днепрянах - до 11,2 метра, в Корсунке - до 7,3 метра. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб Новокаховского городского округа.

"В Новой Каховке уровень воды поднялся до 12 метров, в Днепрянах уровень воды поднялся до 11,2 метра, в Корсунке уровень воды поднялся до 7,3 метра", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Корсунке полностью затоплено до 50 домов. В Днепрянах ситуация стабильная, дома не затоплены. В Новой Каховке затоплена вышка сотовой связи "Мир телеком", может пропасть связь, уточнил собеседник агентства.