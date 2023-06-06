Мэр Новой Каховки сообщил о затоплении трех населенных пунктов из-за подрыва ГЭС

По словам Владимира Леонтьева, эвакуированы около 900 жителей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 900 жителей подтопленных из-за прорыва Каховской ГЭС населенных пунктов уже эвакуированы. Об этом во вторник сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

"Мы переселили всех людей и вывезли всех людей, которые находятся непосредственно на береговой зоне, перевели в безопасное место. <...> Около 900 человек уже сейчас есть" - сказал он, отметив, что сейчас открыто "более, чем достаточно" пунктов временного размещения, а людей снабжают всем необходимым.

По словам Леонтьева, в Новокаховском городском округе затоплены три населенных пункта, причем, какие именно, он не уточнил.