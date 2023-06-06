6 июня, 12:08,
обновлено 6 июня, 12:41
Военная операция на Украине

Мэр Новой Каховки сообщил о затоплении трех населенных пунктов из-за подрыва ГЭС

Последствия обстрела Каховской ГЭС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По словам Владимира Леонтьева, эвакуированы около 900 жителей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 900 жителей подтопленных из-за прорыва Каховской ГЭС населенных пунктов уже эвакуированы. Об этом во вторник сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Мы переселили всех людей и вывезли всех людей, которые находятся непосредственно на береговой зоне, перевели в безопасное место. <...> Около 900 человек уже сейчас есть" - сказал он, отметив, что сейчас открыто "более, чем достаточно" пунктов временного размещения, а людей снабжают всем необходимым.

По словам Леонтьева, в Новокаховском городском округе затоплены три населенных пункта, причем, какие именно, он не уточнил. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация