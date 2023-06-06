В Омской области зафиксировали превышение нормы вредных веществ из-за пожара на свалке

В ближайшем от очага возгорания городе Калачинске загрязнения атмосферы не выявили

ОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота, сероводорода, фенола и взвешенных частиц зарегистрировали в Калачинском районе Омской области из-за возгорания мусорной свалки под Калачинском, где проживает более 20 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минприроды региона.

"5 июня на территорию Калачинского района была направлена передвижная эколаборатория Минприроды Омской области для отбора проб атмосферного воздуха. По результатам замеров в первой точке в 3 км от очага по ходу шлейфа выявлены превышения: диоксид азота - 1,1 ПДК, сероводород - 1,13 ПДК, [взвешенные частицы] РМ2,5 - 1,29 ПДК, РМ10 - 1,09 ПДК, фенол - 1,17 ПДК", - рассказали в пресс-службе.

В городе загрязнения атмосферы не выявили. Наблюдение за состоянием воздуха продолжится, отметили в министерстве.

Пожар возник 4 июня, в его ликвидации участвовали более 15 единиц техники. По состоянию на утро 6 июня на объекте еще присутствует задымление, но очаг огня засыпан грунтом.