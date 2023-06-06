В Ульяновской области ликвидировали очаг африканской чумы свиней

По словам руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области Нины Пелевиной, распространению заболевания способствовало сокрытие фактов падежа свиней и нарушение утилизации биологических отходов

ТАСС, 6 июня. Специалисты ликвидировали очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Сурском районе Ульяновской области, уничтожены 197 зараженных погибших животных. Разведение и торговля свиньями, реализация мяса свинины за пределы Сурского района запретили, сообщается на сайте губернатора и правительства региона по итогам заседания штаба по комплексному развитию.

"3 июня в селе Лава Сурского района выявлено заболевание африканской чумой свиней. В муниципалитете был введен режим повышенной готовности, указом губернатора наложен карантин. На данный момент эпизоотический очаг и инфицированные объекты ликвидированы: путем сжигания уничтожены 197 зараженных трупов животных, а также останки свиней и кабана, обнаруженные в лесном массиве. Также разобраны и уничтожены деревянные конструкции животноводческих строений, проведена дезинфекция, в угрожаемой зоне у жителей сел Лава, Белый ключ, поселка Элита и рабочего поселка Сурское изъято 180 животных", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области Нину Пелевину.

Всего в угрожаемую зону вошли 14 сел Сурского района, в зону наблюдения - весь район. "Считаем причиной возникновения заболевания циркуляцию вируса среди диких кабанов, лесные массивы граничат с национальным парком "Сенгилеевские горы". Распространению способствовало сокрытие фактов падежа свиней и нарушение утилизации биологических отходов", - цитирует пресс-служба Пелевину.

Глава региона Алексей Русских поручил ответственным лицам проконтролировать вопрос выделения компенсаций для выплат владельцам животных, изъятых при ликвидации очагов заболевания.

Ранее власти Кировской области рекомендовали ввести режим повышенной готовности в Санчурском и Кикнурском муниципальных округах из-за обнаружения в Шарангском районе Нижегородской области вблизи с границей с Кировской областью вируса африканской чумы свиней у кабана. В области рассмотрят вопрос о необходимости снижения численности дикого кабана.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.