Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище увеличилась с 12 до 35 см в час

Причиной этого стал прорыв дамбы ГЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Падение уровня воды в Каховском водохранилище в результате прорыва дамбы ГЭС ускоряется. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в Запорожской области увеличилась с 12 до 35 см в час", - написал он в Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время посещения Новой Каховки сообщил журналистам, что водохранилище из-за разрушений на ГЭС потеряет весь запас воды, который предназначался для мелиорации.