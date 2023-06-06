6 июня, 12:45
Военная операция на Украине

Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище увеличилась с 12 до 35 см в час

Последствия обстрела Каховской ГЭС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Причиной этого стал прорыв дамбы ГЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Падение уровня воды в Каховском водохранилище в результате прорыва дамбы ГЭС ускоряется. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в Запорожской области увеличилась с 12 до 35 см в час", - написал он в Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время посещения Новой Каховки сообщил журналистам, что водохранилище из-за разрушений на ГЭС потеряет весь запас воды, который предназначался для мелиорации. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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