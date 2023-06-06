СБУ предъявила заочно обвинения главе райадминистрации в Крыму и главе казначейства ЛНР

Аналогичные обвинения также предъявили пятерым главам районных отделений Управления Федерального казначейства по ЛНР

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины предъявила обвинение в "коллаборационной деятельности" и.о. главы администрации Черноморского района Крыма Наталье Писаревой и врио главы Управления Федерального казначейства по ЛНР Светлане Бородиной.

"СБУ предъявила обвинения еще семи топ-колаборантам", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Ведомство отмечает, что до вхождения Крыма в состав России Писарева руководила региональным проектным офисом аппарата Совета министров полуострова и поддержала воссоединение с Россией.

СБУ также сообщает о предъявлении обвинений в "коллаборационной деятельности" врио главы Управления Федерального казначейства по Луганской Народной Республике. Украинская спецслужба не приводит имя обвиняемой, однако на сайте УФК по ЛНР говорится, что врио главы этой организации является Светлана Бородина. Аналогичные обвинения также предъявили пятерым ее коллегам, которые возглавляют отделения УФК по ЛНР в Старобельском, Новоайдарском, Миловском, Новопсковском и Марковском районах, их имена не приводятся. Шестерым сотрудникам Управления Федерального казначейства по ЛНР также дополнительно предъявили обвинения в "пособничестве" России.

Обвинительные акты направили в суд. Предъявленные обвинения предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до 12 лет.