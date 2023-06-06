В Новгородской области задержали полицейского за превышение должностных полномочий

По версии следствия, начальник подразделения регионального УМВД незаконно продал автомобиль, который изъяли при проведении проверки по факту смертельного ДТП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. В Новгородской области задержали начальника подразделения регионального управления МВД по подозрению в превышении должностных полномочий. Возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новгородской и ОРЧ СБ УМВД России по Новгородской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Окуловскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства из корыстной заинтересованности", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по версии следствия, в апреле 2023 года начальник ОМВД России по Окуловскому району незаконно продал автомобиль, изъятый в рамках проведения процессуальной проверки, по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, без проведения процедуры признания автомобиля бесхозяйным и передаче его в собственность государства.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.