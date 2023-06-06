Число отравившихся сидром в Самарской области выросло до 16

Число погибших остается прежним

САМАРА, 6 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в результате отравления напитком "Мистер сидр" в Самарской области увеличилось до 16. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Актуальная информация по ситуации с отравлением. В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов. Из них 6 в тяжелом состоянии, 10 человек [находятся] в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении министерства.

Число погибших не изменилось, уточнили в региональном Минздраве.

Ранее в профильном ведомстве сообщали о 13 пострадавших и 7 погибших.