В Екатеринбурге число пострадавших после употребления еды в "Ёбидоёби" выросло до 22

У клиентов заведения общепита диагностировали сальмонеллез

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Число заболевших после употребления роллов из службы доставки "Ёбидоёби" в Екатеринбурге выросло до 22 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области во вторник.

"Количество заболевших после употребления роллов службы доставки "Ёбидоёби" увеличилось до 22 человек. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора продолжает эпидрасследование групповой заболеваемости сальмонеллезом. Заведение общепита в данный момент закрыто, документы переданы в суд", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что деятельность доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге приостановили после случаев сальмонеллеза среди ее клиентов. Всего заразились 13 человек. Всех заболевших в состоянии средней тяжести госпитализировали в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня.