В Красноярске гендиректор одной из стройфирм выплатил 391 млн рублей ущерба бюджету края

Сторона защиты в суде заявляла, что продажа школы по завышенной цене является предпринимательской деятельностью и не свидетельствует о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Гендиректор и владелец компании "Сибиряк" в Красноярске Владимир Егоров, арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, полностью возместил ущерб в бюджет Красноярского края в размере 391 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Красноярский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу защитника Егорова на постановление Центрального районного суда Красноярска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В суде защитник настаивал на несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела: продажа школы по завышенной цене является предпринимательской деятельностью и не свидетельствует о мошенничестве. Приведены доводы о суровой мере пресечения, полном возмещении Егоровым причиненного ущерба в краевой бюджет", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, Егоров полностью возместил ущерб в краевой бюджет в размере 391 млн рублей.

В середине мая Егорова арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве школы в Иланске. По информации прокуратуры, по указанию Егорова привлекли оценщика, который на 391 млн рублей завысил стоимость строительства.

СК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Построила в регионе более 1 кв. км жилой недвижимости.