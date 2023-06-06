На Херсонщине назвали невозможным оценить ущерб от удара по ГЭС из-за обстрелов ВСУ

Как отметил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, известно, что дамба не разрушена, разовый сброс воды невозможен из-за конструкции сооружения, поэтому ситуация с подтоплением не является критичной

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Оценить ущерб и провести ремонтные работы после ракетного удара по Каховской ГЭС пока не представляется возможным из-за продолжающихся обстрелов ВСУ, заявил ТАСС во вторник сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

"Говорить о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС, в том числе и экологических, на данный момент рано. В условиях постоянных обстрелов ВСУ даже оценить ущерб, не говоря уже о начале каких-то ремонтных работ, не представляется возможным. Известно, что дамба не разрушена, разовый сброс воды невозможен из-за конструкции сооружения, поэтому ситуация с подтоплением не является критичной", - подчеркнул сенатор.

Как заявил 6 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень превышал 10 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.