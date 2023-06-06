6 июня, 12:56,
обновлено 6 июня, 13:09
Массовое отравление сидром в регионах России

Суд Ульяновска 6 июня изберет меру пресечения по делу о производстве суррогатного сидра

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Дело будет рассматривать Ленинский районный суд

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска  изберет меру пресечения подозреваемому в производстве суррогатного сидра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"Соответствующие материалы поступили в суд", - сказала собеседница агентства.

По последней информации министерства здравоохранения области, с 4 по 6 июня в регионе выявили 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком, в том числе 18 человек умерли. В числе пострадавших, по данным и.о. министра здравоохранения области Олеси Колотик-Каменевой, беременная женщина и двое несовершеннолетних. 

Теги:
РоссияУльяновская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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