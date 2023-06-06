Суд Ульяновска 6 июня изберет меру пресечения по делу о производстве суррогатного сидра

Дело будет рассматривать Ленинский районный суд

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска изберет меру пресечения подозреваемому в производстве суррогатного сидра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Соответствующие материалы поступили в суд", - сказала собеседница агентства.

По последней информации министерства здравоохранения области, с 4 по 6 июня в регионе выявили 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком, в том числе 18 человек умерли. В числе пострадавших, по данным и.о. министра здравоохранения области Олеси Колотик-Каменевой, беременная женщина и двое несовершеннолетних.