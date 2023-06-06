В Ингушетии в ДТП с "Газелью" пострадали четыре человека

Водителя BMW с различными травмами доставили в Сунженскую ЦРБ

МАГАС, 6 июня. /ТАСС/. В Ингушетии четыре человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и "Газели". Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

"ДТП с участием пассажирской "Газели" и легковушки произошло на автодороге Троицкая - Карабулак. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Водителя BMW с различными травмами забрала скорая помощь в Сунженскую ЦРБ. На месте происшествия работают наши отряды ПСО "Эрши" и ПСО "Карабулак", - говорится в сообщении.