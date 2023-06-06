Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20

Под наблюдением медиков остается 31 человек

ТАСС, 6 июня. Количество погибших в результате отравления напитком "Мистер сидр" в Ульяновской области увеличилось до 20.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Врачи Ульяновской области делают все возможное для спасения жизни и здоровья пострадавших от отравления. По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении.

Под наблюдением медиков остается 31 человек, их состояние варьируется от средней степени тяжести до тяжелого. У ряда пострадавших отмечается положительная динамика.

"Большая часть пациентов госпитализирована в клиническую больницу №172 ФМБА России в Димитровград. Один пациент получает лечение в областной детской клинической больнице, остальные находятся в Центре специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. Для оказания медпомощи отравившимся организовано взаимодействие со всеми федеральными центрами в части проведения телемедицинских консультаций, возможен и очный приезд ведущих специалистов страны", - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева.