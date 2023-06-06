Прорыв Каховской ГЭС и заявление Шойгу о наступлении Киева. Главные события 6 июня

Разрушение Каховской ГЭС

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды. Вода поднялась на уровень более 12 м. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80.

Тех, кто живет на берегу Днепра, эвакуируют. Новая Каховка уже затоплена. В Новокаховском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Заявление Шойгу о наступлении Киева

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина предприняла давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трех последних суток. По его данным, 4 июня ВСУ силами двух бригад пытались наступать на пяти направлениях, успеха не добились и потеряли 300 военных.

Глава Минобороны отметил, что попытки наступления ВСУ на разных участках фронта сорваны, противник остановлен и понес значительные потери, которые на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

Требование монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны освободить помещения обители в течение трех дней, заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

Он уточнил, что в случае отказа УПЦ выполнить данное требование министерство подаст в суд для "устранения препятствий заповеднику в пользовании имуществом".

Награждение Захара Прилепина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества писателя Захара Прилепина, а также посмертно - его соратника Александра Шубина соответствующим указом.

Отзыв апелляции по уголовному делу Ройзмана

Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

После вступления в силу приговора с Ройзмана снимаются запреты на использование интернета, средств связи, посещение публичных мест и общение со свидетелями по делу без письменного разрешения. Вместе с тем начинают действовать ограничения, связанные с судимостью.