6 июня, 13:21,
обновлено 6 июня, 13:38

Полиция проверяет информацию о пропаже двух иностранцев во Владивостоке

Артем Коротаев/ ТАСС, архив
© Артем Коротаев/ ТАСС, архив

При это источник отметил, что родственники генконсула КНДР не пропадали, у них все в порядке

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Полиция Приморья проверяет информацию о пропаже двух иностранцев, предположительно граждан КНДР, во Владивостоке, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Проверяется информация о пропаже двух иностранных граждан во Владивостоке", - сообщил собеседник агентства.

При этом собеседник агентства отметил, что родственники генконсула КНДР во Владивостоке не пропадали, у них все в порядке

"У жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке все в порядке, они не пропадали. У СМИ неправильная информация", - сказал источник.  

© Информационное агентство ТАСС
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