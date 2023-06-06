Полиция проверяет информацию о пропаже двух иностранцев во Владивостоке

При это источник отметил, что родственники генконсула КНДР не пропадали, у них все в порядке

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Полиция Приморья проверяет информацию о пропаже двух иностранцев, предположительно граждан КНДР, во Владивостоке, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Проверяется информация о пропаже двух иностранных граждан во Владивостоке", - сообщил собеседник агентства.

При этом собеседник агентства отметил, что родственники генконсула КНДР во Владивостоке не пропадали, у них все в порядке

"У жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке все в порядке, они не пропадали. У СМИ неправильная информация", - сказал источник.