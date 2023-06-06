Губернатор Севастополя назвал фейком информацию о заражении воды в регионе радиацией

Михаил Развожаев добавил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Звонки жителям Севастополя с информацией о заражении воды радиацией после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС, а также возможной эвакуации являются фейком. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) начинает выжимать из ситуации с Каховской ГЭС все. <...> Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС. Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72 часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в три раза. Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно, это ложь. Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно", - написал он.

Губернатор добавил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно.

Ранее Развожаев сообщил, что повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя, город использует собственное водохранилище, запасы воды в нем находятся на максимуме.