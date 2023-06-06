6 июня, 13:26

В Иркутской области в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса погибли три человека

Еще один пострадал

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

"Предварительно установлено, что на 140-м километре автодороги Жигалово - Калачинское произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Hiace и грузовика МАЗ. В результате происшествия три человека скончались на месте до приезда скорой помощи (двое мужчин и женщина), возраст и личности погибших устанавливаются. Еще одному пассажиру понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии. 

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РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
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