В суд поступило дело о признании преступлений нацистов под Сталинградом

Оно состоит из 14 томов

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Дело о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны поступило в Волгоградский областной суд. Об этом во вторник журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Волгоградский областной суд принял к производству заявление прокурора Волгоградской области о признании преступлений, совершенных нацистскими оккупационными властями в период Великой Отечественной войны на территории Волгоградской (Сталинградской) области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР. В деле 14 томов", - говорится в сообщении.

Материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной Армии.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что прокурор Волгоградской области подал заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости".

13 апреля ФСБ обнародовала архивные материалы об условиях содержания пленных красноармейцев в пересыльном лагере военнопленных "Дулаг-205" у села Алексеевка под Сталинградом, освобожденного после сдачи в плен армии Паулюса, а 1 февраля - архивные документы о преступлениях нацистов в период оккупации Сталинграда и Сталинградской области.