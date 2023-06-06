В Петербурге студента осудили на 1,5 года колонии-поселения за попытку поджечь военкомат

Суд назначил ему также принудительное наблюдение и лечение у психиатра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил Виктора Мельникова за попытку поджечь военкомат к 1,5 года в колонии-поселении. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктора Мельникова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Мельников ранее не был судим, в полном объеме возместил ущерб. Кроме того, по месту отбытия наказания суд назначил ему амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

По версии следствия, не позднее 22:40 21 сентября 2022 Мельников в Ломоносове поджег помещение, расположенное в здании, состоящем на балансе Северо-Западного территориального управления имущественных отношений Минобороны России. В результате управлению был причинен значительный материальный ущерб на сумму не менее 250 тыс. рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что на оперативном видео студент раскаялся и сказал, что мотивом действий было противодействие частичной мобилизации. По информации источника агентства, в мае его отчислили со второго курса другого вуза, где учился на химика, а при обыске у него дома нашли различную литературу, от религиозной до националистической.

Пожар в доме на Иликовском проспекте, 1А, в Ломоносове произошел поздно вечером 21 сентября, возгорание ликвидировали за 13 минут. Хотя на здании закреплен указатель военного комиссариата Ломоносовского района, сам он находится в соседнем доме. Как ранее уточнил источник ТАСС, горевшее помещение долгое время пустовало и было захламлено, поэтому первоначально предполагалось, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.