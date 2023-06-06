6 июня, 14:46,
обновлено 6 июня, 15:02
Военная операция на Украине

Около Алёшек Херсонской области загорелись леса

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, ситуация в городе остается тяжелой после прорыва ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Город Алёшки в Херсонской области практически затоплен после разрушения Каховской ГЭС, ситуация осложняется лесными пожарами из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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"Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов [ВСУ] <...>. Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике. На месте обсудили ситуацию с начальником МЧС области Иваном Павленко - он координирует здесь спасательную операцию", - написал Алексеенко.

Власти области направили в Алёшки все свободные грузовики высокой проходимости. "Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. Усложняют ситуацию здесь также проблемы со связью. Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных. По мере заполнения будем открывать новые ПВР", - добавил он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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