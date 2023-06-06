Один человек пострадал в ДТП с Mercedes и скутером в Москве

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Mercedes и скутер столкнулись в поселке Толстопальцево в Москве, в результате пострадал скутерист. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, сегодня около 14:40 в полицию поступило сообщение о ДТП в районе дома 50 по улице Центральная поселка Толстопальцево с участием автомобиля Mercedes и скутера. В результате аварии пострадал водитель скутера. Он доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.