6 июня, 14:57,
обновлено 6 июня, 15:32
Военная операция на Украине

Решение по восстановлению Каховской ГЭС примут после оценки степени разрушений

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, станция важна для обеспечения водой засушливых земель Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни после оценки степени разрушений. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Как только мы увидим окончательные результаты разрушений, которые есть на Каховской ГЭС, будет принято решение о том, каким образом и с помощью каких технологий она будет восстановлена, - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24". - Что для этого нужно, будет решено в ближайшие дни".

По словам Сальдо, Каховская ГЭС важна для обеспечения водой засушливых земель Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма. "Для этого мы будем ее воссоздавать", - отметил он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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