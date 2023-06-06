Решение по восстановлению Каховской ГЭС примут после оценки степени разрушений

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, станция важна для обеспечения водой засушливых земель Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни после оценки степени разрушений. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Как только мы увидим окончательные результаты разрушений, которые есть на Каховской ГЭС, будет принято решение о том, каким образом и с помощью каких технологий она будет восстановлена, - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24". - Что для этого нужно, будет решено в ближайшие дни".

По словам Сальдо, Каховская ГЭС важна для обеспечения водой засушливых земель Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма. "Для этого мы будем ее воссоздавать", - отметил он.