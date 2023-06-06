Суд заменил условный срок на реальный ростовскому экс-замгубернатора Сидашу

Ему назначили четыре года в колонии общего режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда пересмотрела уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена" в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Исключено из приговора указание на применение ст. 73 УК РФ "Условное осуждение" при назначении наказания в виде лишения свободы. [Суд назначил] четыре года лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В октябре 2022 года Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил Сидаша к четырем годам условно с испытательным сроком три года по делу о превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". В январе 2023 года апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор без изменений, он вступил в законную силу.

Судебная коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции удовлетворила кассацию прокуратуры, отменив апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда в отношении Сидаша. Дело передали на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд, но в новом составе суда.

Сидаш был задержан в мае 2019 года в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова возбудили по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Ему суд во вторник назначил пять лет колонии и штраф в размере 700 тыс. рублей. Вместе с ними по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Их признали виновными в замене крупнозернистого песка на мелкий при строительстве стадиона, разница в стоимости превысила 80 млн рублей, которую осужденные, по версии следствия, присвоили. Обвинение запрашивало для Сидаша четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра ЖКХ Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш был заместителем главы региона.