В Чувашии баржа столкнулась с моторной лодкой

Один человек погиб

ТАСС, 6 июня. Один человек погиб при столкновении баржи с лодкой на Волге вблизи деревни Курочкино в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 15:46 6 июня в службу спасения Чувашии поступило сообщение о столкновении баржи с надувной моторной лодкой на реке Волга. На борту маломерного судна находились два человека - мужчина 1958 года рождения и женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб мужчина, его спутницу спасли.