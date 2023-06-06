6 июня, 15:08

Дворы частных домов Калача-на-Дону подтопило из-за подъема уровня воды в реке Дон

Запущены насосные станции по откачке воды на озере Кондол и реке Гусиха, организован ежедневный мониторинг уровня воды

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реке Дон стал причиной подтоплений дворов частных домовладений в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава Калачевского района региона Сергей Тюрин.

"Подтопление дворов домовладений произошло из-за подъема уровня воды в реке Дон, в результате чего озеро Кондол и река Гусиха наполнились подземными и поверхностными водами", - написал он.

Глава района отметил, что запущены насосные станции по откачке воды на озере Кондол и реке Гусиха, организован ежедневный мониторинг уровня воды. Количество подтопленных домовладений Тюрин не уточнил.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о подтоплении 14 земельных участков в Калаче-на-Дону. 

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