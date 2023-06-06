6 июня, 15:10,
обновлено 6 июня, 15:31

Гутерриш: не менее 16 тыс. человек лишились домов из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС

Генсек ООН добавил, что организация вместе с гуманитарными партнерами и правительством Украины направляет помощь в пострадавшие районы

ООН, 6 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 16 тыс. человек потеряли свои дома в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил журналистам во вторник глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

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"Не менее 16 тыс. человек уже лишились своих домов, - сказал он. - С учетом риска [перебоев] снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч".

Гутерриш добавил, что ООН вместе с гуманитарными партнерами организации и правительством Украины направляет гуманитарную помощь в пострадавшие районы "в том числе питьевую воду и таблетки для очищения воды". 

Теги:
Гутерриш, Антониу
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