Гутерриш: не менее 16 тыс. человек лишились домов из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС

Генсек ООН добавил, что организация вместе с гуманитарными партнерами и правительством Украины направляет помощь в пострадавшие районы

ООН, 6 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 16 тыс. человек потеряли свои дома в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил журналистам во вторник глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Не менее 16 тыс. человек уже лишились своих домов, - сказал он. - С учетом риска [перебоев] снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч".

Гутерриш добавил, что ООН вместе с гуманитарными партнерами организации и правительством Украины направляет гуманитарную помощь в пострадавшие районы "в том числе питьевую воду и таблетки для очищения воды".