В деле о массовом отравлении сидром в Ульяновске есть второй задержанный

Он не признал вину в суде Ульяновска

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Второй фигурант уголовного дела о массовых отравлениях сидром в Ульяновской области задержан, он поставлял спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Анара Афата оглы Гусейнова Вусал Шейдаев в ходе заседания по избранию его доверителю меры пресечения в суде Ульяновска.

"Сторона защита сейчас постоянно находится во взаимодействии с оперативными сотрудниками, также хотелось пояснить, что только лишь благодаря Гусейнову (фигурант дела об отравлениях - прим. ТАСС) на его смене был задержан человек, который поставлял в Самарскую область спиртосодержащую продукцию. Есть большое подозрение, что именно в этой продукции содержался метанол", - сказал защитник.

Он не признал вину в ходе заседания по избранию ему меры пресечения в суде Ульяновска, передает корреспондент ТАСС.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

​​​​Следствие просит арестовать подозреваемого на 2 месяца, то есть по 5 августа.

Предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов из Самарской области был задержан в понедельник по делу об отравлениях контрафактным напитком "Мистер сидр". В результате отравления в Ульяновской области пострадал 51 человек, 20 из них умерли. Как следует из картотеки арбитражного суда Самарской области, подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без документов.