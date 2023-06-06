6 июня, 15:16
Массовое отравление сидром в регионах России

У пациента из Чувашии не подтвердилось отравление сидром

У пациента диагностировали осложнение имеющегося заболевания

ТАСС, 6 июня. Подозрение на отравление напитком "Мистер сидр" не подтвердилось у пациента в Чувашии, у него диагностировано осложнение имеющегося заболевания. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии.

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"По результатам проведенной химико-токсикологической экспертизы подозрение на отравление не подтвердилось. У пациента диагностировано осложнение имеющегося заболевания", - говорится в сообщении министерства.

Сейчас пациента перевели в профильное учреждение Чебоксар, где ему продолжают оказывать специализированную медицинскую помощь.

Ранее в региональном следственном управлении СК РФ сообщили о первом пострадавшем в результате отравления напитком. По данным ведомства, 19-летний житель города Алатыря находился в реанимации лечебного учреждения. 

Теги:
РоссияЧувашияМассовое отравление сидром в регионах России
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