6 июня, 15:17

В Волгограде депутата оштрафовали за репост экстремистского видеоклипа

Как следует из материалов дела, Дмитрий Крылов разместил у себя на странице в социальной сети выпуск передачи "Горожане хотят знать"

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Суд в Волгограде назначил штраф 3 тыс. рублей депутату гордумы Дмитрию Крылову за распространение экстремистских материалов. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Дмитрий Крылов привлечен к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление о привлечении к административной ответственности депутата Дмитрия Крылова", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Крылов разместил у себя на странице в социальной сети выпуск передачи "Горожане хотят знать", в нем содержался видеоклип, признанный решением суда экстремистским материалом. 

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