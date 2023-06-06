В Волгограде депутата оштрафовали за репост экстремистского видеоклипа

Как следует из материалов дела, Дмитрий Крылов разместил у себя на странице в социальной сети выпуск передачи "Горожане хотят знать"

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Суд в Волгограде назначил штраф 3 тыс. рублей депутату гордумы Дмитрию Крылову за распространение экстремистских материалов. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Дмитрий Крылов привлечен к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление о привлечении к административной ответственности депутата Дмитрия Крылова", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Крылов разместил у себя на странице в социальной сети выпуск передачи "Горожане хотят знать", в нем содержался видеоклип, признанный решением суда экстремистским материалом.