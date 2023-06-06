В Петербурге суд отправил под стражу двоих участников массовой драки

Всего суд рассмотрел дела четверых подозреваемых, причастность двоих не была подтверждена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Суд заключил под стражу двоих участников массовой драки в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уулу Каныбека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, и избрал стражу по 3 августа. В отношении Уулу Азимбека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, суд избрал стражу по 3 августа", - сообщили в пресс-службе.

Следствие просило заключить под стражу еще двух подозреваемых, Нурлонбека Арзикулова и Уулу Жакыпжана. Однако прокурор не поддержал ходатайство, поскольку их причастность не подтверждена представленными доказательствами. Суд следствию отказал.

По версии следствия, неустановленные люди у здания на Лахтинском проспекте, дом 2, корпус 5, литера А, устроили массовую драку. Полицейские задержали четырех человек в качестве подозреваемых в участии в драке. Всего в отделы полиции доставили несколько десятков человек. После группового конфликта между рабочими строительной компании каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе из медучреждений. Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими.