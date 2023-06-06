В атмосфере Омска зафиксировали семикратное превышение нормы содержания формальдегида

Информацию о загрязнении воздуха передали в надзорные органы для установления источника выбросов

ОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида зарегистрировали в атмосфере Омска, жители которого регулярно жалуются на загрязнение воздуха. Об этом сообщается во вторник на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"5 июня 2023 года содержание формальдегида составило 6,9 ПДК в Октябрьском округе. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минприроды Омской области, информацию о загрязнении атмосферы передали в надзорные органы для установления источника выбросов и принятия мер реагирования.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа 2021 года, отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.