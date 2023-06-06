В Татарстане возбудили дело против бизнесмена за уклонение от уплаты налогов

По данным следствия, объем неуплаченных налогов составил 216 млн рублей

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 216 млн рублей директором компании. Об этом во вторник сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 66-летнего директора ООО "Спецэнергомонтаж" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, глава фирмы вносил в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 19 контрагентами. В результате в период с 2017 года по 2020 год он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 216 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили при проведении грамотно спланированных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, уточнили в пресс-службе.

Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.