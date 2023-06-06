В полицейской операции по всей Европе изъяли две тонны поддельных товаров на €87 млн

Задержаны 378 человек, проведено более 3,9 тыс. обысков

МАДРИД, 6 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Испании приняла участие в крупной операции европейских правоохранительных органов, в ходе которой было изъято около двух тонн контрафактных товаров на €87 млн. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе испанских полицейских.

По их информации, по всей Европе были задержаны 378 человек и проведено более 3,9 тыс. обысков. Полицейские изъяли почти две тонны поддельных товаров, в частности, одежду, обувь и аксессуары.

Всего в операции приняли участие 17 государств. Незаконный бизнес велся, среди прочего, через интернет-магазины, а товары рекламировались через профили в социальных сетях. Изъятая продукция поступала в основном из Китая, Турции и Вьетнама.