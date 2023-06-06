Эксперт считает, что Каховская ГЭС повреждена в верхней части

Есть надежда, что дальнейшего ее разрушения не произойдет, считает профессор кафедры гидравлики и гидротехнического строительства Московского государственного строительного университета Валентин Берлин

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Плотина на Каховской ГЭС, скорее всего, повреждена в верхней части, и есть надежда, что дальнейшего ее разрушения не произойдет, катастрофы с гибелью людей удастся избежать. Такую предварительную оценку высказал ТАСС во вторник профессор кафедры гидравлики и гидротехнического строительства Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Валентин Берлин, подчеркнув, что сейчас можно основываться лишь на видеоматериалах, поступающих с места происшествия.

"Повреждена плотина - мне кажется, не очень. Не до дна. Только верхняя часть плотины разрушена. Это означает, что очень долго этот поток не продержится. Может быть, неделю. По-видимому, самое страшное уже прошло. Дальше поток плотину, скорее всего, разрушать не будет. Но состояние такое, что сейчас никакая помощь, никакие воздействия невозможны. Пока часть водохранилища не сольется, не самая большая, но значительная его часть, - будет течь. Что касается ремонта, это будет огромная работа и специфика, которая требует длительного времени и больших затрат", - рассказал Берлин.

Как отметил эксперт, произошедшая катастрофа все-таки несравнима с разрушением Днепрогэса во время Великой Отечественной войны, когда было много человеческих жертв. "Такого потока, который смывает города и людей, все-таки, по-видимому, не будет, подчеркнул профессор Берлин.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к ракетному удару по Каховской ГЭС. Он добавил, что диверсия была совершена по приказу киевских властей, которые должны нести ответственность за случившееся.