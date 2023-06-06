Житель Евпатории, бросивший коктейль Молотова в мэрию, получил 15 лет колонии

Он также облил здание синей и желтой красками

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Южный военный окружной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 28-летнего жителя Евпатории Богдана Зизу, который в мае 2022 года облил краской здание городской администрации, а затем бросил в него два коктейля Молотова, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Зиза Богдан Сергеевич совершил террористический акт, то есть поджог, устрашающий население и создающий опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений. Суд постановил Зизу Богдана Сергеевича признать виновным, назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 15 лет", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, подсудимый 16 мая 2022 года облил здание администрации Евпатории синей и желтой красками, после чего разбил окно на первом этаже и бросил туда банку с зажигательной смесью. Второй коктейль Молотова мужчина метнул в фасад здания. Возгорание потушил охранник.

"Свои противоправные действия крымчанин заснял на видео, которое впоследствии опубликовал в соцсети. В голосовых комментариях к видеоролику и субтитрах евпаториец высказал угрозу совершения террористических актов в отношении сотрудников администрации Евпатории, а также призвал неограниченный круг лиц к проведению аналогичных акций", - добавили в УФСБ.

Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", ч. 1 ст. 205 УК РФ "Угроза совершения террористического акта", ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета", ч. 2 ст. 214 УК РФ "Осквернение зданий, совершенное по мотивам политической ненависти". Первые четыре года из назначенного приговора подсудимый проведет в тюрьме.

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