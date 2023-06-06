6 июня, 19:07
Военная операция на Украине

Служба скорой помощи помогает эвакуировать жителей подтопленных районов Херсонской области

Как уточнили в Минздраве региона, на базе Новокаховской больницы организовано приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Служба скорой помощи в Херсонской области работает штатно и помогает эвакуировать жителей подтопленных после разрушения Каховской ГЭС районов. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале Минздрава региона.

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"Все станции скорой медицинской помощи работают в штатном режиме. 12 бригад задействованы для эвакуации пациентов и маломобильных граждан. Медики оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. Пациентов маршрутизируют в медучреждения, расположенные в безопасных районах - за 15-километровой зоной", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

В Минздраве региона уточнили, что на базе Новокаховской больницы организовано приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим. "Медики оказывают жителям Новой Каховки экстренную медицинскую помощь, после чего бригады скорой маршрутизируют пациентов в лечебные учреждения, расположенные за 15-километровой зоной левобережья Херсонщины", - отметил глава ведомства.

  

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