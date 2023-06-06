В Новой Каховке заявили о риске заражения воды из-за затопления кладбища после ЧС с ГЭС

Это создаст очень большие трудности именно для гражданского населения, сообщил замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Кладбище затоплено в Новой Каховке в результате разрушений на Каховской ГЭС, это может привести к заражению воды в городе. Об этом сообщил заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев.

"Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения", - сказал он в эфире "Радио России".

6 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушения на ГЭС нанесли серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.