В ДНР будут судить виновного в расстреле пятерых жителей Мариуполя военнослужащего ВСУ

По информации прокуратуры региона, Денис Мирза обвиняется по пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 356 УК РФ

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение и направила в верховный суд республики уголовное дело в отношении украинского военнослужащего Дениса Мирзы по факту расстрела пятерых жителей Мариуполя. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего начальника службы радиационной, химической и биологической защиты 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Дениса Мирзы", - сообщили в прокуратуре.

По информации ведомства, Мирза обвиняется по пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По версии следствия, в марте 2022 года Мирза застрелил троих мирных жителей Мариуполя из пистолета Макарова. Несколькими днями позже, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, приказал сослуживцу Николаю Олексенко расстрелять гражданских из автомата, в результате чего погибли двое мужчин.