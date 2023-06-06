Обвиняемого в производстве суррогатного сидра арестовали на два месяца

Под стражей предприниматель проведет до 4 августа включительно

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Суд в Ульяновске арестовал на два месяца самарского предпринимателя, обвиняемого в производстве суррогатного сидра, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в отношении обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 4 августа 2023 года включительно", - огласила судья.Во время заседания предприниматель и сторона защиты просили назначить домашний арест с доступом к средствам связи, так как

Гусейнов был намерен сотрудничать со следствием. При этом мужчина свою вину не признал, однако отмечал, что не намерен скрываться от правоохранительных органов.

Предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов из Самарской области был задержан 5 июня по делу об отравлениях контрафактным напитком "Мистер сидр". В результате отравления в Ульяновской области пострадал 51 человек, 20 из них умерли. Случаи отравления также зафиксированы в Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Как следует из картотеки Арбитражного суда Самарской области, подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без документов.