6 июня, 16:12,
обновлено 6 июня, 16:23
Массовое отравление сидром в регионах России

В Волгоградской области установили точки продажи потенциально опасного "Мистера сидра"

Назначено проведение экспертизы

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Точки продажи потенциально опасного напитка "Мистер сидр" выявили в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

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"В регионе совместно с полицией и Роспотребнадзором выявлены точки продажи потенциально опасного сидра. Опасен ли он, станет ясно после проведения экспертизы. Предпринимателей оперативно до получения результатов экспертизы оповестили о немедленном снятии с реализации пивного напитка "Мистер сидр", - говорится в сообщении.

В комитете просят покупателей воздержаться от употребления данных напитков, а также сообщать о случаях их продажи.

Как сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, по состоянию на 6 июня случаев отравления от употребления пищевых продуктов "Пивная продукция - "Мистер Сидр" на территории региона не зарегистрировано.

По последним данным, от отравления напитком "Мистер сидр" в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях и Удмуртии умерли в общей сложности более 20 человек. В этих регионах и Пензенской области также есть пострадавшие. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять эту продукцию, Росалкогольрегулирование заблокировало отгрузки и поставки товаров ООО "Анди", выпускающего "Мистер сидр", по всей стране. Возбуждены уголовные дела. 

Теги:
РоссияВологодская областьМассовое отравление сидром в регионах России
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