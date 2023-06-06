У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,7

Погибли четыре человека

ГАВАНА, 6 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано во вторник у берегов южной части Гаити. Как сообщает управление гражданской защиты республики, по меньшей мере четыре человека погибли.

"В результате землетрясения, которое произошло сегодня утром в районе департамента Гранд-Анс, в городе Жереми обрушились два дома, в результате чего 4 человека погибли и 36 получили ранения", - говорится в сообщении на странице ведомства в "Твиттере".

Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Спасатели в настоящий момент ведут разбор завалов.