Рогов допустил переброску до 10 тыс. боевиков ВСУ из-под Херсона на другие направления

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что ВСУ ранее уже перебрасывали силы с херсонского направления на запорожское

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после подрыва Каховской ГЭС могут достаточно оперативно перебросить с херсонского направления на другие участки линии боевого соприкосновения до 10 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Речь может идти о нескольких тысячах боевиках ВСУ, в пределах 10 тысяч. Это то, что можно перебросить и сделать это достаточно оперативно и незаметно под видом ротации. У противника иногда получается усыпить нашу бдительность массой заявлений, перебросок туда-сюда техники, в том числе без личного состава. Все это требует дополнительного внимания и отвлечения сил, чтобы это контролировать", - сказал Рогов.

Он отметил, что ВСУ ранее уже перебрасывали силы с херсонского направления на запорожское. "Значительная часть украинской группировки на запорожском направлении представляет собой как раз боевиков ВСУ, которые получили успешный для них опыт и на харьковском направлении, и на херсонском. Они уверены, что могут побеждать, хорошо мотивированы и прошли западную подготовку: от полигонов и боевого слаживания до использования современных видов вооружений", - пояснил Рогов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что цель подрыва Украиной Каховской ГЭС заключалась в использовании затопления для высвобождения и переброски подразделений ВСУ с херсонского направления в район наступления. По его словам, за время начавших 4 июня наступательных действий на всех направлениях украинские войска потеряли 3,7 тыс. человек личного состава, 52 танка, более 200 боевых бронированных машин.

Ранее во вторник Рогов сообщал ТАСС, что опасность атак ВСУ на запорожском направлении сохраняется, в том числе из-за оставшихся в регионе значительных украинских резервов, которые не были задействованы в неудачном наступлении. При этом Запорожская область может стать приоритетной целью для ВСУ из-за планов Киева захватить ЗАЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым.