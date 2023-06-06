В Липецкой области завершили проверку судов после письма о минировании

Опасных объектов не обнаружили

ТАСС, 6 июня. Специалисты завершили обследование зданий трех судов в Липецкой области, куда поступило письмо об угрозе минирования, проводилась эвакуация, сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы УМВД по региону Ольга Снежкова.

"Объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено", - сообщила она.

Утром 6 июня представитель пресс-службы объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области сообщила ТАСС, что из-за письма с угрозой минирования были эвакуированы Липецкий областной суд, а также Елецкий районный и Грязинский городские суды.