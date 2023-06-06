СК рассматривает все версии произошедшего на Каховской ГЭС

Представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск сообщил, что продолжается осмотр места крушения

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 6 июня. /ТАСС/. Следователи рассматривают все версии произошедшего на Каховской ГЭС, поскольку анализ обстановки затруднен из-за обрушения. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил).

"Следователями Следственного комитета России продолжается осмотр места крушения Каховской ГЭС. В виду значительного обрушения конструкции данного сооружения анализ видовой обстановки затруднен. Ввиду чего рассматриваются все версии произошедшего", - сказал он.

Следователи ранее возбудили уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

В ночь на вторник ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.