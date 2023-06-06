В Красноярске женщину доставили в больницу после падения дерева

В городе штормовой ветер с дождем привел к подтоплению улиц и падению деревьев

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Штормовой ветер с дождем в Красноярске привел к подтоплению улиц. Одну женщину доставили в больницу после падения дерева, сообщил в своем официальном Telegram-канале во вторник мэр города Владислав Логинов.

"К сожалению, есть и пострадавшие от стихии. Позвонил в больницу, куда доставили женщину, которую от сильного ветра при падении задело дерево на частной территории. Узнал у врачей ее состояние. Чувствует себя хорошо, все в порядке", - написал Логинов.

В городе затопило некоторые улицы. "Одна из точек - узнаваемая для всех автомобилистов лужа на [улице] 78-й Добровольческой бригады, перед перекрестком с улицей Авиаторов. Откачивающая техника здесь активно работает. Еще одна точка - Октябрьский мост. Каждый раз после дождя красноярцы снимают видео фонтана из люка ливневки, рядом размывает асфальт", - отметил мэр города.

Очевидец штормового ветра рассказал ТАСС, что дома у него из-за оставленных открытых окон от сквозняка упали и разбились телевизор, настольная лампа.

Вечером 6 июня в Красноярске поднялся сильный ветер, начались проливной дождь и пылевая буря. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе опустилась до +25 градусов. Днем 6 июня она составляла +34 градуса.

По прогнозам синоптиков Среднесибирского УГМС, 7 июня в Красноярск вернется жаркая погода. Днем будет до +34 градусов. Ветер юго-западный до 10 м/с, осадков не ожидается.