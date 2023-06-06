Украина намерена нарастить импорт электроэнергии из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

Прорыв нарушил целостность всего гидроузла, отметил министр энергетики Герман Галущенко

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Разрушение дамбы Каховской ГЭС скажется на всем гидроузле региона и приведет к увеличению импорта электроэнергии Украины.

Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко на видеоконференции с коллегами из западных стран.

Как сообщает Минэнерго Украины, Галущенко, в частности, сказал, что катастрофа на Каховской ГЭС скажется на уровне воды на других украинских гидроэлектростанциях, из-за чего может возникнуть дисбаланс в энергосистеме, поскольку прорыв нарушил целостность всего гидроузла, и "есть риск, что гидроэнергетика, которая балансировала украинскую энергосистему, не сможет работать на необходимую мощность".

"В связи с этим мы рассчитываем на поддержку партнеров и увеличение пропускных возможностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт", - отметил Галущенко.